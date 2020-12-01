В Бурятии пьяный водитель устроил тройное ДТП

В аварии пострадали два человека
В Северобайкальске около 12 часов дня 61-летний водитель автомобиля «Ссанг Енг Кайрон», следуя по ул. Объездная, на перекрестке выехал на встречную полосу, врезался в «ВАЗ-21213» после чего совершил столкновение с КАМАЗом.
В результате аварии 61-летний водитель и 66-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновник ДТП – водитель «Кайрона» - оказался пьян. Результат его освидетельствования показал 0,76 мг/л.
Фото: ГИБДД Бурятии
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