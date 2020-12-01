В Бурятии автомобиль провалился под лед

Водитель и пассажир успели выбраться





Сегодня утром в МЧС Бурятии поступил звонок о том, что в заливе Сор-Черкалово недалеко от населенного пункта Истомино Кабанского района под лед частично провалился автомобиль. К месту происшествия направились спасатели и полицейский.

Как выяснилось, водитель выехал на лед в зоне видимости плаката, предупреждающего об опасности. В момент происшествия в автомобиле находились два человека, которые самостоятельно выбрались из салона. Транспортное средство планируют извлечь силами местного населения и СП «Роанжуровское». После чего место провала отметят и оградят вешками.- Данный случай далеко не первый в этом месте, там автомобили ежегодно проваливаются под лед. Несмотря на предупреждающие знаки, рыбаки продолжают выезжать на неокрепший лед, подвергая себя и своих пассажиров опасности, - рассказали в МЧС.Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности на водных объектах и передвигаться по льду только по санкционированным ледовым переправам.Фото: МЧС Бурятии