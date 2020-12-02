В Бурятии росгвардейцы предотвратили крупный пожар

Правоохранители бросились тушить возгорание, не дожидаясь приезда пожарных





Утром 1 декабря сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили дым из-под крыши производственного здания в селе Багдарин. Подъехав поближе, росгвардейцы увидели в окне открытый огонь.

Сотрудники вызвали пожарных и осмотрели помещения – людей в здании не было.





Чтобы не допустить распространения огня, группа задержания начала тушить возгорание подручными средствами.







«Благодаря оперативному реагированию на возгорание и совместной работе огнеборцев и росгвардейцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние строения», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади16 кв.м., распространение пламени по конструкциям здания огнеборцы не допустили. Причиной возгорания стал перекал трубы дымохода.



Фото: Росгвардия Бурятии