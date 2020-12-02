В Бурятии приостановили суд над покалечившим людей приставом

Причина – болезнь обвиняемого





Октябрьский райсуд Улан-Удэ приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. Причина – отсутствие у обвиняемого возможности участвовать в судебном процессе из-за болезни, следует из картотеки судебных дел.