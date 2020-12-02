В Бурятии приостановили суд над покалечившим людей приставом

Причина – болезнь обвиняемого
Октябрьский райсуд Улан-Удэ приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. Причина – отсутствие у обвиняемого возможности участвовать в судебном процессе из-за болезни, следует из картотеки судебных дел.
Напомним, поздним вечером 8 февраля руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии, 56-летний Базыр Батуев на своем «Лексусе» во дворе дома по ул. Октябрьской сбил двух женщин. Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу. Освидетельствование показало, что водитель был пьян (0.66 мг/л.).
В отношении Базыра Батуева возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 264 УК РФ - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». 2 сентября дело поступило на рассмотрение в Октябрьский суд судье Екатерине Хорошевой.
Отметим, летом этого года гендиректор центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» Иван Худяков сообщил, что пристав не только не оплатил пострадавшей женщине протез, но даже не извинился перед ней.
«Я точно знаю, что виновник ДТП не оплачивает ни сам протез, ни реабилитацию, ведь, помимо протезирования, необходим курс медицинских процедур, в том числе специальный массаж. Насколько я понял, виновник наезда не принес женщине извинений. Даже по-человечески не помог ни словом, ни делом», - сообщил тогда гендиректор «Салют Орто».
Фото: соцсети
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