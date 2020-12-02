В Бурятии разлившаяся река отрезала поселок от дороги

Масштабы бедствия сегодня оценят местные чиновники





Вечером 1 декабря спасателям Бурятии поступило сообщение о том, что на реке Мантуриха произошел зажор, в результате оказался подтоплен мостовой автодорожный проезд, ведущий к Мантурихе. В этом населенном пункте проживают 21 человек, из них 1 ребенок.

Сейчас движение легкового автотранспорта через проезд ограничено. Власти поселения «Бабушкинское» выделили автотранспорт для приобретения товаров первой необходимости и медикаментов жителям поселка.«Подъезд автотранспорта при необходимости будет осуществляется до закрытого автомобильного железнодорожного переезда. Расстояние от населенного пункта до федеральной автодороги 200 метров», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Сегодня чиновники администраций Кабанского района и поселения «Бабушкинское» планируют выехать на место происшествия для оценки обстановки.Фото: pixabay.com