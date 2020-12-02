Баир Жамбалов встретит новый год под домашним арестом

Суд продлил меру пресечения для бывшего вице-спикера еще на месяц





1 декабря Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста для Баира Жамбалова еще на месяц. Бывший вице-спикер Хурала Бурятии будет сидеть дома до 6 января 2021 года.