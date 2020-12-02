Баир Жамбалов встретит новый год под домашним арестом

Суд продлил меру пресечения для бывшего вице-спикера еще на месяц
1 декабря Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста для Баира Жамбалова еще на месяц. Бывший вице-спикер Хурала Бурятии будет сидеть дома до 6 января 2021 года.
По информации «Номер один», сейчас Баир Жамбалов и его защитники завершают ознакомление с материалами уголовного дела, после чего его направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. Есть вероятность, что дело успеет попасть на рассмотрение суда до конца этого года.
Напомним, по версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.
После ДТП Баира Жамбалова сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Он пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.
Фото: «Номер один»
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