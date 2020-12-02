Житель Улан-Удэ согласился подвезти девушку и лишился машины

Злоумышленнице грозит колония





Днем 27 ноября в полицию поселка Усть-Баргузин с заявлением об угоне иномарки обратился 30-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал, что строит дом в селе Максимиха. Накануне он приехал в район проверить ход строительных работ. Знакомая работавшего в доме строителя попросила подвезти ее в Улан-Удэ. Однако поездка не удалась, и они остались ночевать на одной из баз отдыха. Распив с девушкой спиртное, мужчина лег спать.

21-летняя горожанка, ночью похитив ключи от машины, выехала с базы и направилась в Улан-Удэ. Утром в столице республики машину с девушкой за рулем увидел один из строителей, приехавший по делам в город. Мужчина знал, что хозяин авто находится в Максимихе, и позвонил ему. Проснувшийся владелец иномарки подтвердил, что со стоянки угнан автомобиль, и написал заявление в полицию. Ущерб составил 850 тысяч рублей.Девушка же, бросив машину в Октябрьском районе, сообщила знакомому адрес ее нахождения и попросила вернуть ее хозяину.В телефонном разговоре с участковым горожанка признала свою вину и раскаялась в содеянном, указав, где она находится. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленницу и доставили в полицию. По факту угона в отношении девушки возбуждено уголовное дело.Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемая ранее была осуждена за мошенничество и кражу денег с банковского счета. Органами дознания в уголовно-исполнительную инспекцию направлено уведомление о совершении преступления. В связи с этим, а также уклонением девушки от возложенных на нее обязанностей по соблюдению условий осуждения, ей могут заменить условный срок лишения свободы на реальный.Фото: «Номер один»