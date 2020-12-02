Житель Бурятии прострелил голову обидчику

Мужчины вместе выпивали, затем поссорились и подрались





Ночью 1 декабря в жилой постройке на животноводческой стоянке возле села Гусиное Озеро застрелили 40-летнего мужчину. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, с которым потерпевший до происшествия распивал спиртное, а затем поссорился и подрался. В ходе допроса мужчина подробно рассказал об обстоятельствах расправы.