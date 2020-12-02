Житель Бурятии прострелил голову обидчику

Мужчины вместе выпивали, затем поссорились и подрались
Ночью 1 декабря в жилой постройке на животноводческой стоянке возле села Гусиное Озеро застрелили 40-летнего мужчину. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, с которым потерпевший до происшествия распивал спиртное, а затем поссорился и подрался. В ходе допроса мужчина подробно рассказал об обстоятельствах расправы.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 30 ноября обвиняемый молодой человек вместе с подругой приехал на животноводческую стоянку, где работали его знакомые. В окрестностях он намеревался собирать облепиху, однако после приезда стал распивать спиртное с находившимися на ферме работниками.
Около полуночи во время застолья молодой человек из-за незначительного повода поссорился и подрался с одним из собутыльников, после чего вышел на улицу, где уже один продолжил пить. Через некоторое время на фоне опьянения он решил разобраться со своим противником. С собой он привез охотничье двуствольное ружье, которое давно нашел в лесу и незаконно хранил. Взяв его и зарядив патронами, обвиняемый ворвался в дом, где находились собутыльники, и выстрелил в голову работнику фермы, с которым недавно дрался. Мужчина скончался на месте. Молодой человек бросил оружие и скрылся со стоянки, однако вскоре был найден и задержан в своем доме.
В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.
Напомним, в конце ноября Бурятию буквально захлестнул волна убийств. Причем все они были совершены на фоне алкогольного опьянения.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?