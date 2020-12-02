В Улан-Удэ наградили железнодорожника, нашедшего пакет с младенцем

Ребенка выбросила лишенная родительских прав многодетная мать





В Улан-Удэ следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте вручили подарок и благодарственное письмо работнику РЖД, который нашел брошенного матерью новорожденного ребенка.

Напомним, вечером 16 октября в локомотивном депо станции Улан-Удэ железнодорожник обнаружил пакет с ребенком. Совсем недавно родившаяся девочка находилась в удовлетворительном состоянии и была госпитализирована прибывшими на место происшествия медиками.По данному факту Забайкальский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка).Подозреваемая вскоре была установлена и задержана. Ею оказалась 39-летняя горожанка.Выяснилось, что женщина была лишена родительских прав на всех своих шестерых детей. После рождения еще одной дочери она завернула младенца в пеленку и оставила на платформе грузового поезда.В настоящее время по делу назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Расследование продолжается.Фото: Восточно-Сибирское следственное управления на транспорте