02.12.2020
В Улан-Удэ наградили железнодорожника, нашедшего пакет с младенцем

В Улан-Удэ наградили железнодорожника, нашедшего пакет с младенцем

Ребенка выбросила лишенная родительских прав многодетная мать

В Улан-Удэ следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте вручили подарок и благодарственное письмо работнику РЖД, который нашел брошенного матерью новорожденного ребенка.

Напомним, вечером 16 октября в локомотивном депо станции Улан-Удэ железнодорожник обнаружил пакет с ребенком. Совсем недавно родившаяся девочка находилась в удовлетворительном состоянии и  была госпитализирована прибывшими на место происшествия медиками.

По данному факту Забайкальский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка).

Подозреваемая вскоре была установлена и задержана. Ею оказалась 39-летняя горожанка.

Выяснилось, что женщина была лишена родительских прав на всех своих шестерых детей. После рождения еще одной дочери она завернула младенца в пеленку и оставила на платформе грузового поезда.

В настоящее время по делу назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Расследование продолжается.

Фото: Восточно-Сибирское следственное управления на транспорте
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