В Новосибирске расист избил бурята

Нападавшего скрутили пассажиры электрички







В Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать дело по обвинению в хулиганстве по мотиву национальной ненависти. На скамье подсудимых — Алексей Демин, который в конце мая этого года набросился на уроженца Бурятии с оскорблениями и кулаками, сообщает «НДН.инфо»





«Демин обвиняется в хулиганстве и побоях, совершенных по мотивам расовой и национальной ненависти», — сообщили в пресс-службе райсуда.Представитель Управления судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова добавила, что 27 мая этого года господин Демин, будучи в стельку пьяным, решил прокатиться на электричке. На остановочной платформе новосибирец увидел уроженца Бурятии с характерными чертами лица и стал его нецензурно оскорблять.«В электропоезде обвиняемый продолжил цепляться к пассажиру по мотивам расовой и национальной ненависти, а затем перешел от слов к делу, ударив приезжего несколько раз. В драку вмешались пассажиры. Они скрутили дебошира и передали его полицейским», — говорит Марианна Глушкова.Известно, что протрезвевший Алексей Демин признал свою вину и раскаялся. Судебный процесс будет проходить в особом порядке, то есть без судебного следствия.Фото: pixabay.com