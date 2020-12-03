Житель Бурятии отвлекся на мобильный и устроил крупное ДТП

У виновника аварии забрали автомобиль в счет компенсации пострадавшему





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Селенгинского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Водитель, управляя автомобилем, отвлекся на мобильный телефон, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру встречного транспорта причинен тяжкий вред здоровью», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к году ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 350 тыс. рублей. В счет удовлетворения гражданского иска взыскание обращено на арестованное имущество осужденного - автомобиль.Фото: pixabay.com