В Улан-Удэ асоциальный элемент решил пощеголять в песцовой шапке

Мужчина похитил понравившийся ему головной убор у знакомых





2 декабря в полицию Улан-Удэ поступил звонок от 36-летней местной жительницы. Она сообщила, что ее знакомый похитил песцовую шапку и в настоящий момент находится у нее дома.

На место происшествия прибыли полицейские. Они выяснили, что несколько дней назад заявительница распивала спиртное с 34-летним мужчиной и его приятельницей. После их ухода из дома пропала меховая шапка, купленная около 10 лет назад. Ущерб составил четыре тысячи рублей.Когда гость нанес визит в очередной раз, супруг потерпевшей стал предъявлять к нему претензии, высказывая подозрения о его причастности к пропаже головного убора. Однако гражданин отрицал этот факт. Между мужчинами возник конфликт.В ходе допроса подозреваемый «раскололся» и рассказал, что действительно, уходя из гостей похитил понравившуюся ему шапку: надел сверху на свою вязаную и ушел. Головной убор он планировал в последующем носить. Украденное имущество изъято по месту жительства мужчины.Как сообщили в МВД Бурятии, задержанный нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни. Кражу он совершил, будучи условно осужденным за аналогичные преступления.Фото: russianstock.ru