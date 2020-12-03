В Бурятии будут судить иркутских браконьеров

Мужчины выловили в Байкале более двухсот омулей





Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Байкальск Иркутской области. Они обвиняются по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, что в марте 2020 года иркутяне приехали на лед Байкала в Кабанском районе Бурятии. Там, используя специальное устройство и навигационное оборудование, они установили под лед рыболовные сети. Злоумышленники выловили 241 особь омуля, причинив ущерб в размере более 877 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»