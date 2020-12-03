Расист из Новосибирска получил условный срок за избиение бурята

Мужчина признал вину и раскаялся





Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Алексея Демина. Он обвинялся в хулиганстве и побоях, совершенных по мотивам расовой и национальной ненависти. Мужчина приговорен к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, происшествие случилось 27 мая этого года в Новосибирске. Демин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на железнодорожной платформе увидел уроженца Бурятии и стал его нецензурно оскорблять. В электропоезде обвиняемый продолжил цепляться к пассажиру по мотивам расовой и национальной ненависти, а затем ударил приезжего несколько раз. В драку вмешались другие пассажиры. Они скрутили дебошира и передали его полицейским.На следствии Демин признал вину и раскаялся. Суд проходил в особом порядке.Фото: pixabay.com