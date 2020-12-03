В Бурятии чиновники побывали на месте затопленного проезда к селу

Движение к Мантурихе ограничено только для легковых автомобилей

«Установлено, что населенный пункт не отрезан от дороги. Движение ограничено только для легкового автотранспорта. Большегрузные автомобили могут спокойно проходить. Мониторинг обстановки будет продолжен», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Вчера чиновники администраций Кабанского района и поселения «Бабушкинское» посетили затопленный проезд, ведущий к селу Мантуриха.Напомним, вечером 1 декабря на реке Мантуриха произошел зажор, в результате вода подтопила ведущий к селу проезд. Вчера движение легкового автотранспорта по нему было ограничено. В населенном пункте проживают 20 взрослых людей и один ребенок.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС