В Бурятии раскрыто убийство криминального авторитета семилетней давности

Останки мужчины случайно нашли только в октябре этого года





11 октября этого во время земляных работ в местности Песчаный Карьер возле села Верхний Бургалтай были обнаружены останки человека, завернутые в одеяло и фрагмент брезентовой ткани с обильными следами крови. В ходе геномного исследования выяснилось, что они принадлежат местному жителю, который бесследно исчез семь лет назад и числился пропавшим. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «убийство» и начал расследование.

Как сообщили в следственном ведомстве, при жизни мужчина имел определенный авторитет в преступной среде, поэтому следствием проверялась версия о его смерти в результате криминальных разборок. Однако следователь сразу обратил внимание на мелкий домашний мусор, который присутствовал в свертке с телом покойного. В связи с этим была выдвинута версия о бытовом характере убийства.В рамках разработки этой версии на допрос пригласили жену покойного, которой предъявили улики. Женщина, ранее уверявшая, что ей неизвестны обстоятельства исчезновения мужа, сразу заявила, что супруг, якобы, свел счеты с жизнью, после чего она, испугавшись, увезла и закопала его тело. Следователя насторожили противоречия в показаниях женщины, поэтому он решил проверить ее слова на полиграфе. Узнав об этом, женщина сразу во всем созналась.По ее словам, 28 сентября 2013 года между ней и мужем возникла ссора на почве героиновой зависимости супруга, в ходе которой мужчина напал на нее. Защищаясь от его нападения, женщина схватила хранившийся в доме пистолет и выстрелила в голову супругу. От полученного ранения мужчина скончался на месте.После чего супруга завернула тело мужа в одеяло и фрагмент брезента, вывезла на автомобиле за населенный пункт и закопала. Позже она сообщила о безвестном исчезновении супруга. Спустя два года она избавилась от пистолета, бросив его в колодец. В указанном месте следователи обнаружили орудие преступления, уже покрывшееся ржавчиной.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и проверку версии подозреваемой об обороне. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по окончании следственных действий на основании анализа всех собранных доказательств», сообщили в Следственном комитете.Фото: СК РБ