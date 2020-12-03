В Бурятии раскрыто убийство криминального авторитета семилетней давности

Останки мужчины случайно нашли только в октябре этого года
11 октября этого во время земляных работ в местности Песчаный Карьер возле села Верхний Бургалтай были обнаружены останки человека, завернутые в одеяло и фрагмент брезентовой ткани с обильными следами крови. В ходе геномного исследования выяснилось, что они принадлежат местному жителю, который бесследно исчез семь лет назад и числился пропавшим. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «убийство» и начал расследование.
Как сообщили в следственном ведомстве, при жизни мужчина имел определенный авторитет в преступной среде, поэтому следствием проверялась версия о его смерти в результате криминальных разборок. Однако следователь сразу обратил внимание на мелкий домашний мусор, который присутствовал в свертке с телом покойного. В связи с этим была выдвинута версия о бытовом характере убийства.
В рамках разработки этой версии на допрос пригласили жену покойного, которой предъявили улики. Женщина, ранее уверявшая, что ей неизвестны обстоятельства исчезновения мужа, сразу заявила, что супруг, якобы, свел счеты с жизнью, после чего она, испугавшись, увезла и закопала его тело. Следователя насторожили противоречия в показаниях женщины, поэтому он решил проверить ее слова на полиграфе. Узнав об этом, женщина сразу во всем созналась.
По ее словам, 28 сентября 2013 года между ней и мужем возникла ссора на почве героиновой зависимости супруга, в ходе которой мужчина напал на нее. Защищаясь от его нападения, женщина схватила хранившийся в доме пистолет и выстрелила в голову супругу. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
После чего супруга завернула тело мужа в одеяло и фрагмент брезента, вывезла на автомобиле за населенный пункт и закопала. Позже она сообщила о безвестном исчезновении супруга. Спустя два года она избавилась от пистолета, бросив его в колодец. В указанном месте следователи обнаружили орудие преступления, уже покрывшееся ржавчиной.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и проверку версии подозреваемой об обороне. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по окончании следственных действий на основании анализа всех собранных доказательств», сообщили в Следственном комитете.
Фото: СК РБ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?