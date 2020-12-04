В Бурятии второй день подряд происходят землетрясения

Эпицентры расположены на севере республики





Вчера около 9 часов вечера в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла. Его эпицентр находился в 59 км к юго-востоку от поселка Кичера Северо-Байкальского района.

По сообщению ЕДДС Северо-Байкальского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации, разрушений нет, сообщили в МЧС Бурятии.Напомним, 2 декабря землетрясение фиксировалось в Муйском районе в 37 километрах юго-восточнее поселка Северомуйск. Его магнитуда составила 3,7 балла.Как сообщили в МЧС Бурятии, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.Фото: pixabay.com