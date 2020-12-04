Глава Курумкана отделался штрафом за покушение на мошенничество

Чиновник признал вину и раскаялся





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего главы сельского поселения «Курумкан» Жаргала Гатапова. Чиновник обвинялся в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, летом 2019 года в администрацию поселения обратилась местная жительница, нуждавшаяся в жилом помещении, с заявлениями о предоставлении ей в пользование квартиры из муниципального жилого фонда. Глава поселения сообщил женщине, что собственники одной пустующей квартиры готовы продать ее. Для оформления необходимых документов по купле-продаже жилья он потребовал у заявительницы перечислить ему на счет 30 тысяч рублей.В действительности собственники квартиры никаких сделок по ее продаже совершать не планировали и переговоров с главой поселения по этому поводу не вели. Потерпевшая вовремя заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы. 16 декабря 2019 года под контролем оперативников она вновь встретилась с чиновником и перевела на его банковский счет 30 тысяч рублей, которые глава сразу потратил на личные нужды.На суде чиновник признал вину, раскаялся и просил суд применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с прекращением уголовного дела. Заявленное ходатайство судом удовлетворено. Решением суда Жаргал Гатапов оштрафован на 30 тысяч рублей.Фото: «Номер один»