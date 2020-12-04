В Бурятии будут судить бывшего начальника Управления капстроительства

Виктора Гуслякова обвиняют в служебном подлоге
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства правительства РБ Виктора Гуслякова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Как рассказали в пресс-службе следственного ведомства, 13 декабря 2019 между Управлением капстроительства (УКС) и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн. рублей.
«Уже 24 декабря, спустя 11 дней, обвиняемый чиновник, достоверно зная, что условия сделки не выполнены, от лица возглавляемого учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. Хотя, в действительности оборудование на объект в предусмотренные контрактом сроки не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком произведены в полном объеме. Фактически же поставка медицинского оборудования осуществлена спустя несколько месяцев», сообщает следствие.
В ближайшее время уголовное дело в отношении Виктора Гуслякова будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Виктор Гусляков был назначен начальником Управления капитального строительства Бурятии в марте 2019 года. До этого он возглавлял проектную компанию в Улан-Удэ и региональную ассоциацию «Строители ТПП». На новом месте работы Виктор Гусляков «прославился» рядом скандалов и возбужденными в отношении него уголовным делами по статьям 292 УК РФ «Служебный подлог» и 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Правда, состава преступления по 286-й статье в действиях чиновника не нашли.
В августе этого года Виктор Гусляков уволился с поста начальника УКСа.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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