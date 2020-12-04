В Бурятии будут судить бывшего начальника Управления капстроительства

Виктора Гуслякова обвиняют в служебном подлоге





Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства правительства РБ Виктора Гуслякова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).