В Бурятии женщину с инсультом эвакуировали на вертолете

Она работала в труднодоступной местности Забайкальского нацпарка
Утром 3 декабря в МЧС Бурятии поступила информация о том, что у 60-летней сотрудницы Забайкальского национального парка, находящейся с мужем на Южном кордоне (между м. Самаринский и п. Давша Северобайкальского района) резко ухудшилось здоровье. Женщине с подозрением на инсульт требовалась срочная эвакуация.
Спустя несколько часов из Иркутска за пострадавшей вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России. В посёлке Усть-Баргузин борт забрал четырёх спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО.
- Погода и месторасположение кордона, где находилась пострадавшая, позволили нам подлететь прямо к домам. Вертолёт подсел в 100 метрах от них. Мы забрали женщину и транспортировали её сначала в аэропорт, а затем в приемный покой скорой помощи посёлка Усть-Баргузин, - рассказали спасатели.
В удовлетворительном состоянии женщину передали врачам.
Фото: МЧС Бурятии
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