Водитель «Лексуса» попал в больницу после столкновения с фурой в Бурятии

Авария произошла на федеральной трассе





Вчера ночью в Кабанском районе Бурятии на 335 км трассы «Иркутск – Чита» произошло ДТП.

«47-летний водитель автомобиля «Лексус» совершил столкновение с грузовиком «Вольво». В результате аварии водитель «Лексуса» получил травмы различной степени тяжести», сообщили в ГИБДД Бурятии.





Поврежденный автомобиль на эвакуаторе доставили в Улан-Удэ, сообщается в паблике «ДТП 03».Фото: vk.com/dtp_03