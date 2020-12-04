Водитель «Лексуса» попал в больницу после столкновения с фурой в Бурятии

Авария произошла на федеральной трассе
Вчера ночью в Кабанском районе Бурятии на 335 км трассы «Иркутск – Чита» произошло ДТП.
«47-летний водитель автомобиля «Лексус» совершил столкновение с грузовиком «Вольво». В результате аварии водитель «Лексуса» получил травмы различной степени тяжести», сообщили в ГИБДД Бурятии.
Поврежденный автомобиль на эвакуаторе доставили в Улан-Удэ, сообщается в паблике «ДТП 03».
Фото: vk.com/dtp_03
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