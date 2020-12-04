В Улан-Удэ водитель сбил пешехода и врезался в другой автомобиль

Причиной ДТП могло стать отсутствие освещения





Вчера около 8 часов вечера в Улан-Удэ 60-летний водитель автомобиля «Хендэ Грэйс», следуя по ул. Иволгинская, на регулируемом пешеходном переходе возле рынка «Стимул» сбил 30-летнего мужчину. После наезда автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Короллу».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда пешеход получил многочисленные травмы и был госпитализирован.Отметим, вчера вечером на улице Иволгинская отсутствовало уличное освещение, также не работали пешеходные светофоры.Фото: vk.com/dtp_03