Дело замглавы Минстроя Бурятии передают в суд

Расследование длилось два года





Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко, бывших и действующих должностных лиц администрации Иволгинского района республики, а также прекратившего свою деятельность предпринимателя.

Напомним, Сергей Рыбальченко, Бимба Дымбрылов, Булат Иванов и Зоригто Мижитов обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Бизнесмену Сергею Домшоеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района республики в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.С целью хищения выделяемых на эту программу из бюджета средств индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев организовал в Сотниково строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие их использовать для проживания.Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приемки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву бюджетных средств в сумме более 200 миллионов рублей. Глава администрации Иволгинского района Бимба Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.«В результате вышеуказанных противоправных действий должностных лиц и коммерсанта дети-сироты остались ни с чем, поскольку из очереди на жилье были исключены, а квартиры имели критические дефекты, не позволяющие в них проживать. В этой связи пострадавшие инициативно и с помощью органов прокуратуры вынуждены были обратиться за защитой своих прав в суд, решениями которого они восстановлены в очереди на жилье», сообщили в прокуратуре.В рамках уголовного дела заместителем Генерального прокурора России к обвиняемым предъявлен иск на сумму более 200 млн. рублей. Для его обеспечения наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру, 3 земельные участка и 5 автомашин.После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Напомним, дело о сиротских домах в Сотниково возбудили в конце 2018 года. Его главный фигурант Сергей Рыбальченко провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи, наложив ряд ограничений. Свою вину чиновник не признает.Фото: «Номер один»