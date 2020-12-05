У жителя Бурятии изъяли более килограмма марихуаны

Любитель «травки» при задержании был в состоянии наркотического опьянения

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия совместно с сотрудниками ОМВД России по Кабанскому району задержали 22-летнего ранее судимого жителя Кабанска, у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.



В результате проведенного исследования эксперт-криминалист установил, что изъятое – марихуана общим весом более одного килограмма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, в связи с чем в отношении него составили протокол по ст. 6.9 КРФобАП. Судом ему наложен штраф – четыре тысячи рублей.



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