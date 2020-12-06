Житель Бурятии получал пособие по безработице, работая в магазине

Мужчину будут судить за мошенничество



В полицию Закаменского района поступило заявление от районного центра занятости населения о причинении ущерба более 17 тысяч рублей. Полицейские установили, что с декабря 2017 года по март 2018 года местный житель получал пособия по безработице, имея при этом постоянное место работы в одном из магазинов.



"Дознавателем ОМВД России по Закаменскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется дознание. Полиция Бурятии напоминает, что граждане, который стоят на учете в центре занятости населения и получают соответствующие выплаты, при устройстве на работу обязаны уведомить центр занятости для снятия с учета и прекращения выплат", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

