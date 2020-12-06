Житель Улан-Удэ украл с витрины два сотовых телефона

Воришкой оказался 33-летний тунеядец



В полицию Улан-Удэ обратилась продавец одного из магазинов в торговом центре Железнодорожного района. Она сообщила, что неизвестный похитил с витрины два сотовых телефона. Ущерб составил десять тысяч рублей.



"Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего неработающего горожанина, у которого обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

