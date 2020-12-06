В Бурятии за сутки произошло три пожара

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших



В Бурятии за минувшие сутки произошло три серьезных загорания. Так, 5 декабря в селе Кабанск Кабанского района произошел пожар на территории частного домовладения. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и пристроенные к нему дровник и крыша котельной. Огнеборцы ликвидировали открытое горение за 10 минут. В результате пожара огнем уничтожена крыша дровяника, поврежден шифер на крыше дома и котельной. Уничтожения жилого дома огнеборцы не допустили. Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В поселке Таксимо Муйского района произошел пожар в бане. На момент прибытия пожарных было загорание в бане, на ликвидацию которого потребовалось 38 минут. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 32 кв.м. Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.



Еще одно возгорание произошло в селе Кырен Тункинского района. Здесь загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. На момент прибытия пожарных было загорание внутри пристроя, существовала угроза распространения огня на жилой дом. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара пристрой выгорел изнутри, повреждены огнем потолочные перекрытия дома на площади 4кв.м. Причина пожара устанавливается.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что при обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону "101" или "112".



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