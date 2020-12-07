В Бурятии расхитители муниципальной собственности получили условные сроки

Ущерб от действий мошенников составил 39 млн рублей





Верховный суд Бурятии вынес апелляционный приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена, директора ООО «Алтан» и ООО «Жемчужина» Зорикто Сыдеева, бывшего замруководителя администрации Тункинского района по правовым вопросам Александра Бочеева и бывшего руководителя Казны муниципального имущества Тункинского района Даримы Ухиновой. Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительной сговору, в особо крупном размере).