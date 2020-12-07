В Бурятии расхитители муниципальной собственности получили условные сроки

Ущерб от действий мошенников составил 39 млн рублей
Верховный суд Бурятии вынес апелляционный приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена, директора ООО «Алтан» и ООО «Жемчужина» Зорикто Сыдеева, бывшего замруководителя администрации Тункинского района по правовым вопросам Александра Бочеева и бывшего руководителя Казны муниципального имущества Тункинского района Даримы Ухиновой. Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительной сговору, в особо крупном размере).
«С декабря 2013 года по апрель 2015 года обвиняемые, действуя в сговоре с главой администрации района Андреем Самариновым, используя свои служебные полномочия, совершили хищение муниципального имущества, находящегося в курортных местностях Вышка и Нилова Пустынь Тункинского района. Путем обмана им удалось оформить в собственность юридических лиц, подконтрольных главе, 8 зданий по явно заниженной цене. В результате преступных действий муниципальному образованию «Тункинский район» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 39 млн рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал всех троих виновными и приговорил к срокам от 3 лет 4 месяцев до 4 лет лишения свободы условно. Также осужденные лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 3 года.
Напомним, бывший глава Тункинского района Андрей Самаринов в феврале 2019 года был осужден по этому же делу и получил три года лишения свободы условно. Он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.
Тогда же Следственный комитет Бурятии подробно раскрыл обстоятельства этого дела. Как рассказали следователи, в Тункинском районе работало автономное учреждение «Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь» и автономное оздоровительное учреждение «Жемчужина». В их оперативном управлении находилось муниципальное недвижимое имущество: здание поликлиники, здания ванных корпусов, пансионата, гостевых домов и ряд других объектов недвижимости.
Самаринов, будучи главой района, решил путем обмана и злоупотребления доверием похитить это муниципальное имущество. Разработать механизм преступления чиновник поручил юристу администрации Бочееву, которого посвятил в свои преступные планы и предложил вместе совершить мошенничество. Юрист согласился и спустя некоторое время изложил Самаринову схему по выводу имущества из муниципальной собственности и приобретению прав на него.
Действуя по этой схеме, Самаринов образовал ряд подконтрольных ему коммерческих организаций, директором которых был назначен Сыдеев - приятель главы района, также посвященный в его преступные планы. Помимо этого для облегчения процедуры хищения муниципального имущества Самаринов вовлек в созданную им преступную группу начальника управления «Казна муниципального имущества» Ухинову. В ее задачу вошли незаконное проведение оценки муниципального имущества АОУ «Жемчужина» и АУ КБЛ «Нилова-Пустынь» по заниженной стоимости и по подписанию документов о его передаче в уставные капиталы созданных компаний.
По поручению Ухиновой ее подчиненные провели заниженную оценку стоимости этих объектов недвижимости. Далее с помощью заключения притворных сделок под предлогом реновации местных здравниц объекты были переданы в созданные и подконтрольные Самаринову коммерческие организации.
При этом заниженная стоимость переданного в уставной капитал компаний имущества не позволила муниципалитету оставить за собой право на управление курортными организациями. Все властные полномочия остались в руках Сындеева. Благодаря его стараниям, чуть позже, в 2015 году, муниципальное имущество перекочевало в собственность еще одной фирмы, созданной по поручению Самаринова, и фактически оказалось похищенным. В итоге муниципальному образованию «Тункинский район» действиями главы и его соучастников был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 39 млн. рублей.
Фото: russianstock.ru
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