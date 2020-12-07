В Бурятии водитель получил травмы после столкновения с дорожным знаком

ДТП произошло в Селенгинском районе





Вечером 6 декабря в Селенгинском районе Бурятии в полукилометре от села Средний Убукун произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении поселка Джида, не спарвился с управлением и врезался в дорожный знак.

В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии