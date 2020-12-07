В Улан-Удэ беглого подростка нашли у бабушки

Несовершеннолетнего вернули в реабилитационный центр





В Бурятии найден 14-летний воспитанник Кабанского центра для детей, оставшихся без попечения родителей. Напомним, днем 29 ноября подросток самовольно покинул социальное учреждение и был объявлен в розыск.

«6 декабря пропавший был обнаружен у своей бабушки в Улан-Удэ, куда приехал после времяпрепровождения с друзьями и знакомыми. С ним все в порядке. В настоящее время подросток возвращен в центр», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»