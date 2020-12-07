В Бурятии завершено расследование убийства подростка

Парня убили камнем и сбросили в выгребную яму





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кяхтинского района, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 16 июня 2019 года в селе Субуктуй обвиняемый молодой человек повстречал знакомого 15-летнего подростка из местного реабилитационного центра «Добрый», с которым стал распивать спиртное. После застолья около полуночи обвиняемый на почве ревности к знакомой девушке решил расправиться с подростком. По пути к детскому дому он напал на несовершеннолетнего со спины, повалил на землю, схватил камень и нанес им не менее двух ударов по голове своей жертвы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник отволок его тело во двор заброшенного дома, где скинул в выгребную яму и сверху засыпал гравием.После исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело, в ходе которого отрабатывались версии об убийстве, похищении и других преступлениях.«При детальной проверке окружения несовершеннолетнего была допрошена одна из девушек, дружившая с ним. После исследования ее показаний на полиграфе удалось установить, что в ночь исчезновения подросток распивал спиртное с их общим знакомым. Молодого человека вызвали на допрос, в ходе которого он признался в причастности к убийству и дал показания об обстоятельствах учиненной расправы. Затем он указал место, где спрятала тело потерпевшего. Там следователи обнаружили останки несовершеннолетнего», рассказали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии