В Улан-Удэ пропавший контрактник полтора года бомжевал на кладбище

Мужчину опознала бдительная горожанка





В Бурятии полицейскими найден 30-летний уроженец Амурской области Иван К. Молодой человек проходил военную службу в Улан-Удэ, однако в мае 2019 года, через месяц после увольнения по истечению срока контракта, пропал.

Заявление от родственников поступило в полицию Улан-Удэ 24 ноября этого года. Правоохранители организовали его розыск и разместили информацию о пропавшем в СМИ.В минувший четверг в полицию поступил звонок от бдительной горожанки. Женщина сообщила, что неоднократно видела похожего мужчину в районе кладбища на Шишковке. Более того, в ходе личного разговора с занимающимся бродяжничеством гражданином она убедилась, что перед ней именно он, и проинформировала, что его ищут.Сотрудники уголовного розыска выехали на поиски мужчины. Пропавшего гражданина обнаружили в поселке Стеклозавод, доставили в полицию и затем передали родственникам в Улан-Удэ для последующего выезда в Амурскую область.«Полиция региона выражает благодарность улан-удэнке, оказавшей содействие в розыске молодого человека, а также представителям СМИ и администраторам пабликов в соцсетях», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»