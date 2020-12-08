В Улан-Удэ грузовик задавил женщину на пешеходном переходе

Очевидцев смертельного наезда просят позвонить в ГИБДД





В Улан-Удэ полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием пешехода, случившегося вечером 7 декабря.

«По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Ниссан Дизель Кондор», следуя по проспекту 50 лет Октября, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии», сообщили в ГИБДД Бурятии.Госавтоинспекция просит очевидцев произошедшего позвонить по телефону дежурной части 29-29-02, 29-29-99. По имеющейся информации, вместе с погибшей женщиной дорогу переходили два молодых человека.Фото: скриншот видео ГИБДД Бурятии