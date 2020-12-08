В Улан-Удэ прекратили уголовное преследование бизнесмена, уклонившегося от налогов

Правда, предпринимателя обязали выплатить причиненный ущерб





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года в Улан-Удэ за уклонение от уплаты налогов возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя. По версии следствия, с января 2015 года по июль 2018 года бизнесмен вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, занижая налоговую базу. В результате он уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму 4,15 млн рублей.

Однако в августе следствие в отношении предпринимателя прекратили из-за истечения сроков давности уголовного преследования.Заместитель прокурора республики обратился в суд с иском к бизнесмену о взыскании причиненного ущерба в размере 4,15 млн рублей. Прокурор также заявил требование об обеспечении иска в виде наложения ареста на имущество предпринимателя. Октябрьский районный суд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»