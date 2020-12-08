Житель Бурятии украл со стойки бетонные плиты на миллион рублей

Для хищения мужчина использовал спецтехнику и бригаду грузчиков





МВД Бурятии завершило расследование уголовного дела по крупной краже в Кяхтинском районе. Заявление о преступлении поступило в полицию в марте этого года от находящихся в другом регионе сотрудников фирмы. Они сообщили, что неизвестные грузят и увозят со стройплощадки в Кяхте бетонные плиты. Факт кражи они выявили в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных по периметру территории. Работники организации добавили, что строительные работы на площадке в тот момент были приостановлены.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на стройке мужчин, занимавшихся погрузкой плит. В последующем, в ходе разбирательства правоохранители установили и задержали подозреваемого - нанявшего их 49-летнего местного жителя.Задержанный признался, что в течение недели на своей спецтехнике вывозил с неогороженной территории чужое имущество. Похищенные бетонные плиты общей стоимостью около миллиона рублей он продал в одном из районов республики.Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. В ходе расследования он полностью возместил причиненный ущерб, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»