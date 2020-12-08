Улан-удэнец ограбил охранника торгового центра

Мужчина попросил телефон для звонка и сбежал





2 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от охранника одного из торговых центров Октябрьского района. Мужчина сообщил, что его ограбил малознакомый гражданин.

Как рассказал охранник, подозреваемый попросил у него телефон для звонка. Затем, когда мужчины вышли из здания на улицу, злоумышленник с гаджетом в руках бросился бежать. Охранник пытался догнать его, но не смог и обратился в полицию. Ущерб составил 52 тысячи рублей.Сотрудники уголовного розыска установили личность 37-летнего подозреваемого. Впоследствии улан-удэнца задержали сотрудники патрульно-постовой службой. Мужчина уже был неоднократно судим и отбывал наказание в колонии. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com