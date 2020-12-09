Зампред правительства Бурятии погорел на вертолетах

Алексея Мишенина подозревают в хищении 65 млн рублей
История с задержанием зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина начинает обрастать некоторыми подробностями. Так «КоммерсантЪ» подтверждает, что на чиновника, который с 2011 по 2015 год возглавлял Новосибирский авиаремонтный завод холдинга «Вертолеты России», возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
По информации источников издания в правоохранительных органах, в основу дела лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов, при его выполнении, считают силовики, было похищено около 65 млн рублей. Схему махинаций не раскрывают.
Какую позицию занял вице-премьер Бурятии, неизвестно. На авиаремонтном предприятии отказались от комментариев. В холдинге «Вертолеты России» не смогли оперативно ответить на запрос «Коммерсанта».
Новосибирский авиаремонтный завод занимается техническим обслуживанием, капитальным ремонтом и модернизацией гражданских и военных вертолетов марки «Ми». Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.
Напомним, вчера днем сотрудники ФСБ провели обыск в кабинете Алексея Миненина, а затем задержали чиновника. Глава Бурятии назвал эту ситуацию «неприятной» и выразил надежду, что по итогам разбирательств зампред окажется «не при чём».
Фото: «Номер один»
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