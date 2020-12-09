В Бурятии полицейского будут судить за насилие над женщиной

Страж порядка выбивал из задержанной признание с помощью силы





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский». Он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В настоящее время уголовное дело в отношении полицейского направлено в суд для рассмотрения по существу.







Как сообщили в МВД Бурятии, полицейский уже уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.



Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, 10 августа 2020 года обвиняемый сотрудник в служебном кабинете применил недозволенные методы дознания к 51-летней местной жительнице. Ее доставили в полицию в рамках проверки, проводимой по заявлению ее знакомых о краже двух телефонов. Женщина отрицала свою причастность к преступлению.«Заместитель начальника отдела уголовного розыска в присутствии двух подчиненных сотрудников применил к женщине насилие, принуждая дать признательные показания о краже телефонов. После подписания процессуальных документов запуганную женщину отпустили. Из-за болей, вызванных причиненными телесными повреждениями, спустя месяц она обратилась за медицинской помощью, после чего подала заявление о превышении полицейским должностных полномочий», сообщает следствие.Фото: «Номер один»