Зампреда правительства Бурятии отправили под домашний арест

Судя по всему, Алексей Мишенин готов сотрудничать со следствием
Как сообщил источник «Номер один», сегодня суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения для задержанного вчера зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина. Согласно решению суда, ближайшие два месяца высокопоставленный чиновник проведет под домашним арестом в своей квартире в Ленинском районе города.
Алексея Мишенина привезли в суд уже после 6 часов вечера по местному времени. Заседание заняло чуть более часа. Судя по столь короткому времени, инициатива о помещении чиновника под домашний арест принадлежала следствию, а сам чиновник и его защита не стали возражать. Не исключено, что мягкая мера пресечения связана с тем, что Мишенин выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами.
Также известно, что интересы зампреда в суде представлял один из высокооплачиваемых новосибирских адвокатов.
Напомним, прилетевшие вчера из Новосибирска сотрудники ФСБ, которые занимаются расследованием уголовного дела в отношении Мишенина, сначала провели обыск в кабинете зампреда, а потом задержали и самого чиновника. Сегодня утром его на самолете этапировали в Новосибирск.
Зампреду инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Дело связано с прежней работой Мишенина на посту гендиректора Новосибирского авиаремонтного завода, который входит в холдинг «Вертолеты России».
По данным газеты «КоммерсантЪ», в основу дела лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов, при его выполнении, считают силовики, было похищено около 65 млн рублей. Схему махинаций они не раскрывают.
Глава Бурятии назвал ситуацию с задержанием зампреда «неприятной» и выразил надежду, что по итогам разбирательств Мишенин окажется «не при чём».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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