Зампреда правительства Бурятии отправили под домашний арест

Судя по всему, Алексей Мишенин готов сотрудничать со следствием





Как сообщил источник «Номер один», сегодня суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения для задержанного вчера зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина. Согласно решению суда, ближайшие два месяца высокопоставленный чиновник проведет под домашним арестом в своей квартире в Ленинском районе города.