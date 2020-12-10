Жительница Улан-Удэ побила адвоката

Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений







Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней горожанки. Она обвинялась по ч. 3 ст. 296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2020 года женщина подъехала к дому адвоката, которая годом ранее оказывала юридическую помощь ее знакомой, обвиняемой в хищении имущества подсудимой. Встретив адвоката, женщина на почве личных неприязненных отношений начала угрожать ей, а затем побила.Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото: «Номер один»