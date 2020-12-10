Обиженная улан-удэнка спалила квартиру, чтобы насолить мужу

Женщина сама чуть не погибла в огне





В Улан-Удэ оперативники полиции установили причастность 43-летней горожанки к поджогу квартиры.

Как сообщили в МВД Бурятии, ранее квартира в двухквартирном кирпичном доме в Советском районе принадлежала мужу женщины и свекрови. Однако родственники, не поставив ее в известность, оформили документы на жилплощадь на брата супруга. Женщина, узнав об этом, разозлилась, и в семье постоянно возникали конфликты.15 ноября улан-удэнка с мужем приехали переночевать в квартиру. Наутро он уехал, а женщина стала распивать алкоголь. Вечером, вспомнив обиды, затаенные на супруга и его родственников, она решила поджечь жилплощадь. Бросив зажженную свечу на диван, злоумышленница вышла из комнаты, закрыла дверь и легла спать на кухне. В результате возгорания в квартире полностью выгорела комната и находившаяся в ней мебель. Ущерб составил 710 тысяч рублей.Проснулась гражданка только тогда, когда ее стали эвакуировать прибывшие на место происшествия пожарные.Как сообщили в полиции, у подозреваемой трое совершеннолетних детей, в данный момент она беременна четвертым. За умышленное уничтожение чужого имущества в отношении женщины возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com