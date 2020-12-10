В Бурятии муж ударил жену кочергой по голове, а в ответ получил удар ножом

Жители республики беспощадно избивают родственников в ходе бытовых конфликтов





В Бурятии к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью будут привлечены жители сразу двух районов.

Так, 9 декабря в полицию Селенгинского района поступило сообщение из больницы Гусиноозерска о поступлении к ним семейной пары с телесными повреждениями.Как выяснилось, накануне вечером сожители распивали спиртное, после чего между ними возник конфликт: хозяин дома не нашел в жилище сигарет. Завершилась перепалка причинением обоюдных травм: мужчина ударил лежавшую на диване женщину кочергой по голове и нанес несколько ударов по телу.Избитая сожительница убежала на кухню, схватила нож и нанесла им несколько ударов по обидчику. Мужчина получил колото-резаные ранения в грудь, шею и руку. Затем женщина вызвала скорую, которая отвезла раненых супругов в больницу.Как сообщили в МВД Бурятии, около 20 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за тяжкое преступление против личности и отбывала наказание в колонии. По ее словам, ранее конфликтов, сопровождавшихся побоями, в семье не происходило. После оказания медпомощи женщину отпустили. В настоящее время сотрудники полицейские возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Днем ранее в одном из сел Закаменского района 61-летний местный житель в ходе бытового конфликта пострадал от рук проживающего с ним сына. 36-летний мужчина вместе с сожительницей пришел домой после забоя скота у сельчанина. Обнаружив, что печь в жилище не затоплена, в доме холодно, а пенсионер пьян, он начал ругаться с ним, а затем ударил поленом по голове. После конфликта сын вызвал медиков, которые диагностировали у пострадавшего отца закрытую черепно-мозговую травму и рвано-ушибленную рану на лбу.Подозреваемый и сам был нетрезв. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.Полиция Бурятии констатирует, что большая часть семейно-бытовых преступлений совершается из-за злоупотребления гражданами спиртным и возникающих на этой почве семейных скандалов. МВД Бурятии напоминает: об известных случаях бытового и семейного насилия нужно незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.Фото: «Номер один»