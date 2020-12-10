В Улан-Удэ монтажник сорвался с высоты шестого этажа

Несмотря на усилия врачей, спасти парня не удалось





Днем 8 декабря в Республиканскую клиническую больницу доставили 25-летнего парня с повреждениями, полученными в результате падения с высоты. Через непродолжительное время, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. По факту несчастного случая Следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ СКР по Бурятии начал доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, молодой человек работал у индивидуального предпринимателя. Их бригада по договору подряда осуществляла монтаж оконных откосов при строительстве многоквартирного дома на улице Смолина в Улан-Удэ. 8 декабря молодой человек в одиночку выполнял работы на шестом этаже возводимого здания, его напарник оставался внизу и готовил новую партию откосов для монтажа. При креплении очередного изделия работник упал с карниза вниз. При падении и ударе о бетонную поверхность крыши подземной стоянки он получил повреждения головы, туловища и конечностей. Пострадавшему сразу вызвали скорую, но полученные парнем повреждения оказались несовместимы с жизнью.









«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Следствием у работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности, на месте происшествия изъяты и осмотрены индивидуальные средства защиты работников, ведутся опросы очевидцев несчастного случая. Полученные данные будут сопоставлены с выводами специалистов о соблюдении правил техники безопасности, после чего по результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщил Следственный комитет Бурятии.Фото: Следственный комитет Бурятии