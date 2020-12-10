Землетрясение в Бурятии стало самым сильным на Байкале за последние 20 лет

В Иркутске есть небольшие разрушения, об ущербе в республике не сообщается





Землетрясение 10 декабря с эпицентром в районе залива Провал на Байкале стало самым сильным с 1999 года, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.

Также имеются незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы №3.







