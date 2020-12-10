Землетрясение в Бурятии стало самым сильным на Байкале за последние 20 лет

В Иркутске есть небольшие разрушения, об ущербе в республике не сообщается
Землетрясение 10 декабря с эпицентром в районе залива Провал на Байкале стало самым сильным с 1999 года, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
«С 1999 года это землетрясение с эпицентром в середине Байкала - самое сильное. Это вполне ожидаемо. События такой энергии должны происходить на Байкале раз в 10-12 лет. Пусть лучше пройдет несколько таких сейсмособытий, чем одно такое, как в 1862 году, когда образовался залив Провал», - пояснила Елена Кобелева.
По ее словам, землетрясение утром 10 декабря в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру. В Бурятии также был зафиксирован один крупный афтершок, который в Иркутской области практически не ощущался.
Напомним, сегодня в 5:45 утра местного времени на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Его эпицентр находился в 16 км северо-западнее от поселка Дубинино Кабанского района.
О каком-либо ущербе от стихии власти Бурятии не сообщают, чего не скажешь о соседнем регионе. Так, по данным департамента образования Иркутска, в 18 школах города зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях.
- Однако данные повреждения не представляют угрозы, – сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – В здании КДЦ «Россия» в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о закрытии центра.
Также имеются незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы №3.
Фото: «Номер один»
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