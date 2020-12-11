В Бурятии сотрудница банка похитила деньги со счета пенсионерки

Используя специальную программу, она перевела 20 тысяч рублей на свой счет





24 ноября в полицию Заиграевского района Бурятии обратился специалист службы безопасности финансового учреждения. Сотрудник банка рассказал, что к ним с заявлением о списании денег с банковского счета обратилась 57-летняя жительница Заиграево. Женщина пояснила, что 17 ноября ей на телефон пришло смс-уведомление о списании средств, однако она не производила никаких операций. Взволнованная пенсионерка сразу же обратилась в финансовое учреждение.

Полицейские при содействии сотрудников банка установили, что к хищению причастна 21-летняя работница кредитной организации, имеющая доступ к счетам. Используя специальную программу, она перевела 20 тысяч рублей на свой счет.В ходе следствия подозреваемая созналась в преступлении, раскаялась и полностью возместила ущерб.В настоящий момент сотрудница уволена из финансового учреждения. По факту кражи в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»