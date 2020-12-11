В Улан-Удэ пока не появились фигуранты в деле о срыве отопительного сезона

Следователи продолжают изучение изъятой документации
В возбужденном Следственным комитетом Бурятии деле по факту срыва отопительного сезона в Улан-Удэ пока не появилось фигурантов. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
- Расследование по уголовному делу продолжается. Изъято значительное количество строительно-технической документации, которая в настоящее время осматривается со специалистами. После этого будет решен вопрос о назначении соответствующих экспертиз, и уже с учетом выводов экспертов будет даваться правовая оценка действиям (бездействию) участников затянувшегося строительства, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в начале октября Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Основанием для этого стал срыв отопительного сезона в сотых кварталах Улан-Удэ, которое произошло по вине компании «Фортуна». Она занималась реконструкцией тепловых сетей от котельной «Юго-Западная».
«После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не осуществляли надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ, которым в установленные сроки обязательства по муниципальному контракту не выполнены. В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы на территории ряда микрорайонов города были лишены услуг горячего водоснабжения и отопления», - рассказали тогда в Следственном комитете.
Работы на объекте активизировались только после стихийного схода жителей сотых кварталов. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. В итоге замерзающие микрорайоны начали подключать к теплу только в первых числах октября.
Отметим, мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности. Однако скандал никак не отразился на «Фортуне». Уже в конце октября эта компания выиграла аукцион на реконструкцию Городского комбината школьного питания стоимостью 263 миллиона рублей.
Фото: «Номер один»
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