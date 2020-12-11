В Улан-Удэ полиция ищет женщину, расплатившуюся по чужой карте

Предположительно, она проживает в 112 квартале





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемую, совершившую покупки в нескольких торговых точках по чужой банковской карте.

Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 28 ноября 44-летний улан-удэнец потерял бесконтактную банковскую карту в маршрутном автобусе. Спустя час мужчине стали приходить смс-уведомления о покупках в магазинах, расположенных в 112-м микрорайоне. Общая сумма похищенных средств составила более 7, 5 тысяч рублей.В совершении преступления подозревается: женщина азиатской внешности, на вид 30-40 лет, рост около 165-170 см. Была одета: шапка коричневого цвета, брюки черного цвета, разноцветная куртка.Предположительно, проживает в 112 квартале. С женщиной в торговых точках была несовершеннолетняя девочка.При наличии какой-либо информации о гражданке или ее местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-983-538-60-43, 43-02-02 или 102 (112).Фото: МВД Бурятии