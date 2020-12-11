В Улан-Удэ живодеры расстреляли кота из пневматики

Несчастное животное едва ли выживет





В Улан-Удэ на улицах отстреливают не только собак, но и кошек. Об этом факте сегодня сообщили зоозащитники в паблике «Аноним 03».

«Достали пулю, большая кровопотеря, травмы внутренних органов, шансов выжить мало. 3 раза стреляли, до последнего и целенаправленно, а ведь такое оружие еще и перезарядить время нужно», - сообщается в паблике.







«Кто следующий? Собаки, кошки были. Теперь, наверное, бомжи, дети, старики ... Напомним вам про Линду, которой выстрелили в голову прямо возле входа в подъезд на Груздева 42а, на другом конце города. Собак с огнестрелом находили на Батарейке, в Звездном, выстрелы часто слышат на Восточном. Разное оружие, разные обстоятельства, но привыкайте, это теперь в порядке вещей. И виноват не отдельный маньяк-живодер, а все вы, кто подогревает и провоцирует беспредел: «Застрелить! Отравить!! Дети в опасности!!» От вашего средневекового менталитета, глупости и неспособности построить элементарную логическую цепочку они в опасности. Беззаконие не работает выборочно, давая добро на насилие в одной сфере, вы не сможете оградить от него другие. И это вопрос времени, пока один из стрелков не промахнется или не войдет во вкус таким образом решать все свои проблемы, - пишет автор поста.





По информации автора поста, расстрел кота произошел на станции Дивизионная. Животное с тремя пулевыми ранениями из пневматического оружия сейчас проходит интенсивную терапию.По словам зоозащитников, ранее в том же районе нашли парализованную собаку с пулей у позвоночника, а также насмерть застрелили хозяйскую собаку с биркой.По его словам, зоозащитники готовят заявление в полицию, но на многое не надеются.«Заявление по Линде МВД города расследует уже пятый месяц. Вознаграждение гарантируем за любую информацию с доказательствами!», сообщил он.Фото: «Аноним 03»