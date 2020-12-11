Жительнице Бурятии скостили срок за расправу над двумя женщинами

Из-за болезни осужденная проведет в колонии на год меньше





Верховный суд Бурятии смягчил приговор 24-летней женщине, которая жестоко расправилась с двумя подругами в селе Курумкан.

Напомним, около 23 часов 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов села Курумкан произошло убийство. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме находилась молодая женщина, которая призналась, что убила двух подруг, с которыми накануне выпивала спиртное.По словам женщины, в тот день подруги пришли к ней и ее сожителю в гости. Когда спиртное закончилось, они сходили в магазин за дополнительной порцией алкоголя и снова сели за стол. Ближе к вечеру сожитель хозяйки дома ушел спать, а подружки поругались. По словам обвиняемой, на протяжении всего дня ей казалось, что подруги клеятся к ее мужчине, кокетничают с ним. Вечером ее терпение лопнуло, и она предъявила свои претензии собутыльницам.Когда страсти немного улеглись и женщины помирились, гостьи отправились спать. Однако ревнивая хозяйка дома решила расправиться с ними. Она сходила на кухню, взяла там нож, вернулась и начала бить им беззащитных подруг. Била в грудь, спину, руки...В результате одна из пострадавших, 35-летняя женщина, скончалась в больнице. Ее 29-летней подруге повезло – врачи смогли спасти ее жизнь.После кровавой расправы злоумышленница убегать из дома не стала и сама вызвала полицию.В октябре этого года Баргузинский районный суд признал женщину виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная посчитала приговор слишком суровым и обжаловала его.Рассмотрев жалобу, Верховный суд Бурятии принял во внимание как смягчающее обстоятельство болезненное состояние здоровья женщины и сократил ей срок до 13 лет лишения свободы.Фото: «Номер один»