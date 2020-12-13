В Бурятии ищут пострадавших от действий лже-банкиров

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Деловые инвестиции"



В производстве следственной части Следственного Управления МВД по Республике Бурятия находится уголовное дело, возбужденное по статье "Незаконная банковская деятельность" в отношении руководителя ООО "Деловые инвестиции".



Установлено, что в период с 15 октября 2017 года по 26 декабря 2018 года руководитель организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на данный вид деятельности.



Офисы организации находились в Октябрьском (ул. Ключевская, 70а) и Железнодорожном (пр. 50-летия Октября, 25) районах Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.



"Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, пострадавших от деятельности ООО "Деловые инвестиции", а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Телефоны для связи со следственным управлением МВД по Республике Бурятия - 8(3012)29-51-50, 29-51-43.



Фото: "Номер один"

